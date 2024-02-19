Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Polise ateş açan şüpheli tutuklandı

        Polise ateş açan şüpheli tutuklandı

        İstanbul Valiliği, Pendik'te şüphe üzerine kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere ateş açan şüphelilerden 1'inin tutuklandığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 00:21 Güncelleme: 19.02.2024 - 00:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Polise ateş açan şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, 16 Şubat'ta, Pendik Kaymakamlık konutunun bulunduğu sokakta polise ateş açıldığı, polislerin karşılık vermesi üzerine şahısların olay yerinden kaçtığı hatırlatıldı.

        Açıklamada, emniyet ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda bu kişilerin, olaydan 25 dakika önce, bölgeye 400 metre mesafedeki konuttan hırsızlığa teşebbüsün şüphelileri olduğunun tespit edildiği belirtildi.

        ŞÜPHELİNİN 7 SUÇ KAYDI BULUNDU

        Yapılan çalışma sonucunda 7 suç kaydı bulunan S.Ö'nün Kadıköy’de yakalandığı ve tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

        Olaya karışan ve 31 suç kaydı bulunan diğer şüpheli S.K'nin yakalanmasına çalışıldığı kaydedildi.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Düştüğü göl sonu oldu!
        Düştüğü göl sonu oldu!
        İliç'te bilirkişi raporu! Çatlak fotoğrafları ortaya çıktı
        İliç'te bilirkişi raporu! Çatlak fotoğrafları ortaya çıktı
        Okan Buruk'tan Süper Kupa açıklaması!
        Okan Buruk'tan Süper Kupa açıklaması!
        Hamsi avına çıkan 3 balıkçı hayatını kaybetti
        Hamsi avına çıkan 3 balıkçı hayatını kaybetti
        Galatasaray, Ankaragücü'nü rahat geçti
        Galatasaray, Ankaragücü'nü rahat geçti
        Feyzullah Aktürk'ten tarihi başarı!
        Feyzullah Aktürk'ten tarihi başarı!
        Çin kararını verdi: Silah satmayacak
        Çin kararını verdi: Silah satmayacak
        Taha Akgül yeniden Avrupa'nın zirvesinde!
        Taha Akgül yeniden Avrupa'nın zirvesinde!
        Galatasaray, Ankara'dan lider dönüyor
        Galatasaray, Ankara'dan lider dönüyor
        İki aile birbirine girdi: 17 yaralı, 9 gözaltı
        İki aile birbirine girdi: 17 yaralı, 9 gözaltı
        Cimbom'a 45 dakika yetti!
        Cimbom'a 45 dakika yetti!
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        İple boğup hafriyat alanına gömdü
        İple boğup hafriyat alanına gömdü
        Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Navalny'nin ölümünün ardından eşinden ilk paylaşım
        Navalny'nin ölümünün ardından eşinden ilk paylaşım
        Gemi mürettebatı 4'üncü gününde aranıyor
        Gemi mürettebatı 4'üncü gününde aranıyor
        54 yılda Burdur Gölü'nün yüzde 47'si yok oldu
        54 yılda Burdur Gölü'nün yüzde 47'si yok oldu
        "Hayalim İstanbul'u terk etmek"
        "Hayalim İstanbul'u terk etmek"
        "4 kırmızı kartı da atladı"
        "4 kırmızı kartı da atladı"
        Atatürk'e vize verdi
        Atatürk'e vize verdi
        Habertürk Anasayfa