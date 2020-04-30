Polis, Zeytinburnu'nda vatandaşlara maske hediye etti

Polis ekipleri, ilçede oluşturulan uygulama noktaları ile meydan ve caddelerde denetimlerini sürdürüyor.

15 Temmuz Meydanı, 58. Bulvar ve Kazlıçeşme sahilde yapılan denetimler sırasında, maskesi bulunmayan 5 bin 500 vatandaşa maske hediye edildi.

Ayrıca, ekipler, Kovid-19'la mücadele kurallarını hatırlatarak vatandaşlara uyarılarda bulundu.