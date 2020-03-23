Polis ve itfaiyeden sağlık çalışanları ve hastalara sirenli destek - ISPARTA

Şehit Yunus Emre Devlet Hastanesi önüne gelerek hazırlık yapan ekipler, saat 21.00'de araçlarından siren çaldılar.Hastanenin acil girişinde ve camlarında toplanan sağlık çalışanları, sirenlere alkışlayarak karşılık verdi.

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