Polis ve annesini öldüren cinayet zanlıları yakalandı

Ferdi Durdu'nun haberine göre, 8 Haziran'da Akçadağ ilçesinde akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada Gaziantep Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan polis memuru Bekir Aybar ile annesi Fatma Aybar öldürülmüş, şüpheliler Y.A ile C.A ise olay yerinden kaçmıştı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı, kaçan şüphelileri yakalamak ve olay yerinde gerekli emniyet tedbirlerini almak için bölgeye Jandarma Komutanı emir komutasında 6 Jandarma Asayiş Timi, 3 istihbarat unsuru, 3 KOM unsuru, 1 JASAT, 1 İHA/serçe unsuru, 2 Jandarma Asayiş Komando Timi, 1 iz takip köpek unsuru ile 1 OYİT görevlendirerek, şüphelilerin kaçış istikametleri tutulmuştu.

Jandarma ekipleri olay sonrası kaçan şüphelilerinden Y.A'yı cinayet günü olay yerine yaklaşık 7 kilometre mesafede bulunan Fatih Mahallesinde yakalayarak, gözaltına almıştı.

Olay yerinden cinayette kullandığı değerlendirilen tek kırma av tüfeği ile birlikte kaçan diğer şüpheli C.A ise Malatya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarat çalışması kapsamında 11 Haziran'da Akçadağ İlçesi Ancar Mahallesi Aşağıköy Mezrasında dağlık ve ormanlık arazide 1 adet tek kırma ruhsatsız av tüfeği ile birlikte yakalandı.

Jandarma ekipleri, cinayetle ilgili 1 adet ruhsatsız tek kırma av tüfeği ile 16 kalibre av fişeği de ele geçirdi.