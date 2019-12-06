AA

İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, beraberindeki yetkililer ile birlikte Eskişehirspor Kulübü Başkanı Mustafa Akgören'i ziyaret etti.

Dinç, burada yaptığı konuşmada, Türk spor tarihine ismini altın harflerle yazdıran Eskişehirspor'un son yıllarda ekonomik anlamda zor günler geçirmesine rağmen sportif başarısını sürdürdüğünü belirterek, kentte görev yapan emniyet mensuplarının bir araya gelip, takıma destek olmak amacıyla Yeni Eskişehir Stadı'ndan loca satın aldığını aktardı.

"Tarihi başarılarla dolu Eskişehirspor'un yeniden ayağa kakması ve başarılı olması tek temennimiz." diyen Dinç, kırmızı-siyahlı ekibin bugün sahasında Cesar Grup Ümraniyespor'u konuk edeceği karşılaşmada, locada engelli çocuklar ve ailelerinin misafir edileceğini söyledi.

Kulüp başkanı Mustafa Akgören ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İl Emniyet Müdürlüğü personelinin verdiği desteğin tüm kurumlara da örnek olması temennisinde bulundu.