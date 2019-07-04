Polis tayinleri ne zaman açıklanacak? sorusunun cevabı merak ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından her yıl Mayıs ya da Haziran aylarında açıklanan polis tayinleri için emniyet personelinin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Polis tayinleri sonuçları için EGM tarafından bir tarih belirlendi mi? İşte polis şark tayinleri ile ilgili detaylar...

POLİS TAYİNLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Polis tayin sonuçları henüz açıklanmazken, ne zaman açıklanacağı konusunda da resmi bir açıklama bulunmuyor. Daha önceki senelerde Mayıs ve Haziran aylarında açıklanan polis tayinleri için bu sene Haziran ayının sonuna gelinmesi ile birlikte tayin bekleyen emniyet personelinin gözü EGM'den gelecek haberde. EGM tarafından tayin sonuçları ile ilgili bir açıklama geldiği an haberimizin içeriğinde yer alacak.