Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından her yıl Mayıs ya da Haziran aylarında açıklanan polis tayinleri için emniyet personelinin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Polis tayinleri sonuçları için EGM tarafından bir tarih belirlendi mi? Polis şark tayinleri ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...

POLİS TAYİNLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2019 EGM

Polis tayin sonuçları henüz açıklanmazken, ne zaman açıklanacağı konusunda da resmi bir açıklama bulunmuyor. Daha önceki senelerde Mayıs ve Haziran aylarında açıklanan polis tayinleri için bu sene Haziran ayının sonuna gelinmesi ile birlikte tayin bekleyen emniyet personelinin gözü EGM'den gelecek haberde. EGM tarafından tayin sonuçları ile ilgili bir açıklama geldiği an haberimizin içeriğinde yer alacak.