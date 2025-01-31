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        Polis süsüyle magandalık!

        İstanbul Bağcılar'da kendisine polis süsü veren ve trafikte tartıştığı sürücüleri tehdit eden maganda yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 10:31 Güncelleme: 31.01.2025 - 10:32
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        Polis süsüyle magandalık!
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        Bağcılar'da, kendisine yol vermesi için sahte polis kimliği gösterdiği sürücüleri tehdit eden şüpheli gözaltına alındı.

        AA'da yer alan habere göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aracından inen bir kişinin, sahte polis kimliği gösterdiği karşı yönden gelen araç sürücülerine emniyet mensubu olduğunu söyleyerek kendisine yol vermeleri için tehdit ettiği anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma yaptı.

        PLAKA BİLGİSİNDEN YAKALANDI

        Ekipler, kullandığı aracın plaka bilgisi üzerinden kimliği belirlenen şüpheli T.T.'yi gözaltına aldı. Yapılan incelemede şüphelinin emniyet personeli olmadığı tespit edildi.

        Şüpheli, hakkında adli makamlarca dosya üzerinden işlem yapılmak üzere serbest bırakıldı.

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