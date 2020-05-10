Polis sokağa çıkma kısıtı bulunanlara yönelik denetimlerini sürdürüyor

AA

Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde İstanbul polisi denetimlerini sürdürdü. Kontrollerin yapıldığı bazı noktalarda polis kontrolüne takılan ve haklarında arama kararı bulunan bazı şahıslar gözaltın alındı. Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan bazı şahıslara da cezai işlem uygulandı