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        Haberler Dünya Polis, seyyar tuvalet kabinini 'kovaladı'

        Polisin, seyyar tuvalet kabinini kovaladığı anlar kameraya yansıdı

        ABD'de polisin, şiddetli rüzgar sebebiyle bulunduğu yerden sürüklenen seyyar tuvalet kabini kovaladığı anlar araç kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 15:34
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        Polis, seyyar tuvalet kabinini 'kovaladı'
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        Michigan eyaletinin New Buffalo kentinde meydana gelen olayda polis, şiddetli rüzgar sebebiyle hızla hareket eden seyyar tuvalet kabinini polis aracıyla takip ederek durdurdu.

        Yetkililer, polis aracının kamerasına yansıyan görüntülerle ilgili dün esprili bir üslupla "Bazı günler polis memuru olmak harika bir iştir. Diğer günler biraz 'berbat' olabilir... Bu gece memurlarımızdan biri kaçak bir seyyar tuvalet ile hızlı bir takip gerçekleştirdi, neyse ki işler 'pisleşmeden' önce şüpheliyi yakalayabildi" açıklamasını yaptı.

        * Haberin görseli DHA'dan servis edilmiştir.

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