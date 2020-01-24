Polis Radyosu 68 yaşında

HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Polis Radyosu'nun 68. yılı önceki akşam Zeytinburnu'ndaki Polis Eğitim ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Türkiye Polis Radyosu Lansmanı'na ünlü isimler bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Demet Akalın, Alişan, Sinan Akçıl, Serdar Ortaç, Cengiz Kurtoğlu, Yavuz Bingöl ve Yusuf Güney ve çok sayıda davetli katıldı.

"ÇÜNKÜ BU HEPİMİZİN PAYLAŞTIĞI BİR ŞEYDİ"

Lansmanda bir konuşma yapan Bakan Soylu, herkesin vefa için burada olduğunu belirterek, "Hepimiz Polis Radyosu için buradayız. Vefa için buradayız. Eğitici, öğretici ve aynı zamanda milletimizin kah evinde, kah arabasında dostu olan Polis Radyosu emektar bir radyo. İlk bakan olduğumda ilk ziyaret etmek istediğim yerlerden biriydi Polis Radyosu. Bilmiyorum başkasının aklına geldi mi, gelmedi mi ama bunu önemli buldum. Çünkü bu hepimizin paylaştığı bir şeydi" dedi.

Erciş, Nusaybin, Kızıltepe, Çukurca ve Yüksekova'da radyolar kurduklarını anımsatan Bakan Soylu, yarın bunlardan birinin kuruluşunun ilk yılı olduğunu belirtti. Polis radyosunun önemli bir değer olduğunu söyleyen Bakan Soylu, lansmana katılan herkese teşekkür etti.

POLİS RADYOSUNDA PROGRAMA BAŞLAYACAK

Geceye katılan şarkıcı Yusuf Güney, polis radyosunda programa başlayacağını söyledi. Yusuf Güney, "Bir polis radyosu dinleyicisi olarak, olmasa olmazımız en çok dinlediğim radyo. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hafta bir gün program yapacağım. Bana da sürpriz oldu bu. Sevdiklerimize buradan duyuralım" dedi.

"ÖNEMLİ BİR RADYO"

Geceye katılan türkücü Alişan, “Polis radyomuz yepyeni bir döneme giriyor. Çok az radyo var Türk halk müziği çalan sanat müziği çalan o yüzden önemli bir radyo hayırlı uğurlu olsun” dedi.

"POLİS RADYOSU ÇOCUKLUK AŞKIMIZ"

Geceye katılan usta sanatçı Cengiz Kurtoğlu basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Dile kolay 68 yıl... Radyo deyince bizim çocukluk aşkımızdır. Ben 60’lı yıllarda masallarla hikayelerle dinleyerek uyuyordum radyoları" dedi.

"TATİLİMİZİ YARIDA KESİP GELDİK"

Şarkıcı Demet Akalın, geceye eşi Okan Kurt ile birlikte katıldı. Kızları Hira için çıktıkları Uludağ tatilini yarıda keserek geldiğini söyleyen Demet Akalın, "Tatilimiz yarıda kesip geldik inşallah güzel olur. Zaten ben devletimizin, polisimizin ve askerimizin her zaman yanında olduğum gibi bu gecede burada olmaktan keyif alacağım" dedi.

Besteci ve şarkıcı Sinan Akçıl, gecede Demet Akalın ile seneler önce seslendirdiği 'Polis Yanındadır' şarkısını seslendirdi. Şarkıcı klibinde oynayan polis memurunu sahneye davet ederek şarkısını birlikte okudu.

Gecede Cengiz Kurtoğlu, Yavuz Bingöl, Serdar Ortaç, Demet Akalın, Yusuf Güney, Ekin Uzunlar, Sinan Akçıl ve Alişan sahneye çıkarak sevilen şarkılarını seslendirdi. Türkücü Yavuz Bingöl, gecede 30 kişiden oluşan 'Çevik Sesler Korosu' ile şarkılar seslendirdi.