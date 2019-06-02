Polis Özel Harekat alımı ne zaman yapılacak? Polis olmak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bakan Soylu, özel harekat polisi alımlarında başvuru şartlarına dikkat çekti. Peki, yaş sınırı kaç olacak? İşte son dakika polis özel harekat alımı detayları...

ÖZEL HAREKAT POLİS ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

25. dönem ilan tarihleriyle ilgili bir soruya Soylu, "Biz ağustosun sonu gibi bu 15 bin alımımızın sevkini ve eğitimini bitiririz. Buna ihtiyacımız da var." ifadelerini kullandı.

Soylu, ağustos ve eylül ayında ilana çıkabileceklerini dile getirerek, FETÖ'den çok ihraç edilen olduğu için kaynaklarını hemen almak zorunda olduklarını, bunun için dört aya düşürdüklerini, şimdi 6 aya çıkaracaklarını söyledi.

BELİRLİ SAYIDA KADIN POLİS ALIMI DA YAPILACAK

Soylu, özel harekat adaylarının önce polis olmalarını tavsiye ederek, onları daha sonra kendilerinin istihdam edeceğini kaydetti.

Özel harekatın içinde çok büyük bir yelpaze açamayacaklarını dile getiren Soylu, belirli bir sayıda kadın alacaklarını bildirdi.

Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Orada özellikle lise mezunu alacak mısınız? Evet, kadın özel harekat lise mezunu alacağız ama orada bir KPSS şartı var. Geçen sefer özel bir kanun çıkartmıştık. Aldığımız özel harekatçıların hiçbirisini KPSS şartına dayandırmamıştık. O döneme ait, dikkat ederseniz, 15 Temmuz'dan sonraki bir şarttı. 15 Temmuz'dan sonra bizim ihtiyacımızı karşılamaya yönelik bir adımdı. Şimdi kadın özel harekatçı alacağız. O kardeşlerimiz de KPSS imtihanlarına girsinler, -puanlarını düşürmek- kadın özel harekatçılar için olabilir. Yani kadın özel harekat için özel bir şey olabilir. Çünkü ben sokakta görüyorum. O kadar çok istiyorlar ki, bu talep beni çok memnun ediyor. Bu başka bir şey, bu aslında bizim gençlerimizin zihninin nasıl olduğunun en temel göstergelerinden bir tanesidir. Ben Doğu ve Güneydoğu'ya gittiğimde Türkiye'nin her yerine gittiğimde 'Ne olmak istiyorsun?' diyorum, Ben İçişleri Bakanıyım. Öğretmen olmasına sevinirim, beyin cerrahı olmasına sevinirim, 'polis olmak istiyorum, asker olmak istiyorum, jandarma olmak istiyorum' dediği andan itibaren başka seviniyorum."

POLİS ÖZEL HAREKAT ALIMI BAŞVURULARINDA YAŞ ŞARTI

Yaşla ilgili düzenlemelerin yapıldığını, mümkünse 24-25 veya 23-26 yaşlarında özel harekat polisi almak istediklerini kaydeden Soylu, yaş sınırının 32 olmasını isteyenlerin çok büyük istekle bunu belirttiğini ifade etti. Soylu, "Belki yarın şu ihtiyacımız olacak. Biz 35 yaşında almak zorunda kalacağız. Gençler belki buna ilgi göstermeyecekler. O zaman ben kaynağımı 34-35 yaşına göre düzenleyeceğim. Benim sürekli İçişleri Bakanlığı yapacak halim yok. Benden sonra gelecekler belki de diyecekler ki; 'Bunu 34'e, 35'e çıkaralım' "dedi.