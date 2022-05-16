Polis otosuyla video çeken kişi sınır dışı edilecek

DHA

Suriyeli B.H., resmi polis aracı kullanırken çektiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Video kısa sürede yayılırken, birçok kullanıcı ise B.H.'ye tepki gösterdi.

DHA'nın haberine göre, görüntülerle ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Yapılan araştırmalarda B.H.'nin, Zeytinburnu Maltepe Mahallesi'nde bir oto tamircide çalıştığı, tamir için getirilen resmi polis otosunu oto yıkamaya götürdüğü sırada videoyu çektiği ortaya çıktı.

Eyüpsultan ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi'ndeki evine gelen şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli ifadesinde videoyu 8 ay önce çektiğini söylediği öğrenildi.Şüpheli hakkında "Özel İşaret ve Kıyafetleri Usulsüz Kullanma" suçundan adli işlem başlatılırken, sınır dışı edilmesi için de çalışma başlattı.