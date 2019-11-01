Kızının hayali için harekete geçti

01 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Zafer Samancı'nın haberine göre, Pınarbaşı Mahallesi'nde oturan Mehmet Ali Akkuyu kızı Ayşe Akkuyu’nun polislik spor sınavına hazırlanacağı bir saha bulamadığı için çareyi kendi imkânlarıyla özel parkur yapmakta buldu.
Çocukluğundan bu yana tek hayali polis olmak olan Ayşe Akkuyu bu hayalini gerçekleştirmek için harekete geçti. Polislik sınavlarına müracaat eden genç kızın müracaatı kabul edildi.
Kısa bir süre sonra polislik spor sınavlarına girecek olan Ayşe Akkuyu’nun Seydişehir’de hazırlanacağı bir alan olmaması üzerine baba Mehmet Ali Akkuyu harekete geçti. Polislik spor sınavı parkurunun nasıl bir parkur olduğunu araştıran baba Akkuyu tüm bilgileri topladıktan sonra kızı için evinin ön kısmına sınava hazırlanması için parkur yaptırdı. Baba Mehmet Ali Akkuyu "Kızım polis olmayı çok istiyor. Müracaat yaptı. KPSS Puanı yeterli geldi ama kazanması için parkur sınavında başarılı olması gerekiyor. Seydişehir'de sınavlara hazırlanacağı bir saha bulamadık. Bende kendi imkânlarımla kepçe getirterek özel bir parkur oluşturdum. Bu yaptığımız parkurda kızım her gün sabah akşam sınava hazırlanıyor. İnşallah başarılı olur. Ben bir baba olarak onun hayallerine kavuşması için gücümün yettiğince yardımcı olacağım" dedi.
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