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Türkmenistan uyruklu O.S. uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ticareti iddiasıyla hakkında işlem başlatılıp, ifade vermesi için polis merkezine götürüldü. Gözlem odasında bekletilirken şahıs avucunda gizlediği maskeden şüphelenilince ortaya ilginç bir tablo çıktı.





BEKLEME ODASINDA ŞÜPHELİ HAREKETLER SERGİLEYİNCE

İstanbul Ataşehir İçerenköy Şehit Halil Çayır Polis Merkezi'ne götürülen Türkmenistan uyruklu O.S. bir süre gözlem ve muhafaza odasında bekletildi.

POLİS MERKEZİNDEKİ GÖREVLİLER MASKEYİ KONTROL ETTİ

O.S, burada yüzünden çıkardığı maskeyi avucun içinde gizleyerek şüpheleri üzerine çekti. Görevliler O.S'nin elindeki maskeyi kontrol etmek istedi.

MASKENİN İÇİNDEN 0.9 GRAM TOZ ESRAR ÇIKTI

Yapılan kontrolde maskenin alt katmanında şeffaf poşet içinde renk görüntü ve koku itibariyle toz esrar diye nitelenen narkotik madde yakalandı. Şahısla ilgili olarak uyuşturucu madde kullanmaktan gerekli işlem başlatıldı.