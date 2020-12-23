Polis memurunun sırtında taşıdığı nine: "Allah, bir değil bin kez razı olsun"

Mimar Sinan Mahallesi'ndeki evinde yatağa bağlı yaşayan Kahramantekin, rahatsızlanınca komşularının çağırdığı ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavisi yapılan Kahramantekin, evine dönebilmek için hastane polisinden yardım istedi.
Kahramantekin, polis aracıyla evine götürüldü. Araçtan polis memurunun sırtında oturduğu apartmanın 5. katındaki dairesine çıkarılan Kahramantekin, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Polisler evimin adresini karakoldan sorup buldular, ben tarif edemedim. Evimin adresini araştırırken bana, 'Teyze merak etme, adresini bulamasak bile biz seni bırakmayız.' dediler. Birkaç yere telefon edip adresimi buldular. Sonra beni eve getirdiler."
Polisin yardımıyla eve gelebildiğini dile getiren Kahramantekin, "3 polis beni eve getirdi. Onların yardımıyla eve geldim. Allah işlerini rast getirsin. Onlar çok yardımcı oldu. Allah, bir kez değil bin kez razı olsun. Unutulur mu bu iyilik" ifadesini kullandı.
Kahramantekin'in kızı Leyla Kılıç ise polisler için sürekli dua ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Çocuğumun rahatsızlığından dolayı Samsun'daydım. O gün annem rahatsızlanmış, komşuların yardımıyla hastaneye gitmiş, tedavi etmişler. Adresini bilemediği için polisten yardım istemiş. Polisler de adresi bulup annemi eve getirmiş. Asansör bozuk olduğu için sırtlarında yukarı çıkarmışlar. Allah razı olsun hepsinden. Anneme çok yardımcı olmuşlar. Biz onlara çok dua ettik. Haklarını helal etsinler."
- İçişleri Bakanı Soylu, fotoğraf paylaşmıştı
Polis memurunun takdir toplayan davranışının fotoğrafının sosyal medyada yayılması üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter hesabından fotoğrafları paylaşmıştı.
Soylu, gül ve alkış görseline yer verdiği paylaşımında, "Türk polisi... Kulağını iftiralara kapatır, gönlünü vatandaşa açar" ifadesini kullanmıştı.
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