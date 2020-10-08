Polis memurunu şehit eden sanığın yargılanmasına devam edildi

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Kalaycı, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı, müşteki ve sanık avukatları ise salonda hazır bulundu.
Önceki celse alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen belgelerin okunmasının ardından taraf avukatları ve sanığa söz verildi.
Kalaycı'nın akli dengesinin yerinde olduğuna ilişkin daha önce alınan Adli Tıp Raporu'nun yeterli olmadığını iddia eden avukatı, sanığın Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde yatarak gözlem altında tutulmasını ve yeniden rapor hazırlanmasını talep etti.
Müşteki avukatları ise sanığın akli dengesinin yerinde olduğuna dair dosyada raporların mevcut olduğunu söyledi. Yeniden rapor alınmasının duruşmayı uzatacağını belirten avukatlar, Kalaycı'nın cezalandırılmasını istedi.
Sanık Kalaycı da uzun süre psikolojik tedavi gördüğünü, ruh sağlığının yerinde olmadığını, polis memuru Mevlüt Metin'in kaza sonucu hayatını kaybettiğini iddia ederek, suçsuz olduğunu savundu.
Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Kalaycı için yeniden rapor alınması talebini reddederek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
- Olay
İddianamede, Seyit Çamran Kalaycı'nın 6 Mayıs 2019'da Akyurt ilçesi Balıkhisar Mahallesi'nde otomobille seyrederken, Nesibe Çiçek, Saracalar Mahallesi'nde ise Zeynep Yüksel ve sonrasında da Ali Yavuz'a çarparak kaçtığı belirtildi. Kalaycı'nın saat 09.40 sıralarında ise Ankara-Çankırı Yolu Karyağdı mevkisinde "dur" işaretine uymadığı bildirilen iddianamede, sanığın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mevlüt Metin'in (54) üzerine otomobili kasten sürerek polisin ölümüne sebebiyet verdiği ve Pursaklar'da yakalandığı kaydedildi.
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