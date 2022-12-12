Polis memuru, park yeri kavgasında bir kişiyi vurdu

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde sivil polis memuru, park yeri meselesi yüzünden kavga ettiği bir kişiyi silahıyla yüzünden yaraladı.

İddialara göre, tedavi için gelen sivil polis memuru Emrullah G. ile Mehmet A. arasında araç parkı nedeniyle tartışmaya başladı.

Hastanede tedavi altına alınan Mehmet A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, Emrullah G. olay yerine gelen Fatih Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.