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İstanbul Kağıthane'de Cuma akşamı uyuşturucu ticareti yapılan bir adrese operasyon düzenleyen polis ekiplerine, adresteki şüpheliler tarafından ateş açıldı.

1 POLİS ŞEHİT OLMUŞ, 1 POLİS YARALANMIŞTI

DHA'da yer alan habere göre açılan ateş sonucu polis memuru Hakan Telli şehit oldu polis memuru Ahmet Yasin Çevik ise yaralandı. Polis ve şüpheliler arasında çıkan çatışmada polise ateş açan şüphelilerden Diyar Anucur öldürülürken 3 şüpheli ise, yakalandı.

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SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON DÜZENLENDİ

Olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri tarafından, olayı gerçekleştiren şüphelilerin dahil olduğu ve kamuoyunda Anucur grubu olarak bilinen suç örgütüne operasyon düzenlendi.

97 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ekipler önceden belirledikleri 97 adrese eş zamanlı düzenledikleri operasyonda 39 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 1 uzun namlulu silah, 1 otomatik tabanca, 13 ruhsatsız tabanca, 585 fişek, 1 av tüfeği, 2 pompalı tüfek, 1 çelik yelek, 51,11 gram esrar, 5,58 gram kokain, 57 kapsül halinde kokain, 6,45 gram bonzai, 1 gram eroin, 2 litre 70 ml aseton, 70 ml amonyak, 3 hassas terazi, 33 uyuşturucu hap ve 22 tablet şeklinde uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

37 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen 39 şüpheli, nöbetçi savcılığa verdikleri ifadelerin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 37 tanesi "Suç örgütü kurmak, yönetmek ve suç örgütü üyeliği", "Nitelikli Kasten Öldürme", "Uyuşturucu Madde Ticareti" ve "6136 sayılı yasaya muhalefet suçlarından tutuklandı. 2 şüpheli hakkında ise talebe uygun şekilde adli kontrol tedbiri uygulandı.