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        Haberler Yaşam Polis memuru, görme engelli gence maçı anbean anlattı

        Polis memuru, görme engelli gence maçı anbean anlattı

        Bingöl'ün Genç ilçesinde oynanan BAL ligi karşılamasında bir polis memuru, görme engelli gence maçı anbean anlattı. Polis memuru bu hareketiyle gönülleri fethetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 21:52 Güncelleme: 10.03.2024 - 21:52
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        Bingöl'de yürekleri ısıtan olay
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        Bingöl’ün Genç ilçesinde Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grup müsabakalarından Yeni Genç Muratspor ve Yozgat Belediyesi Bozokspor karşı karşıya geldi.

        Karşılaşma, Yeni Genç Muratspor’un 4-0’lık galibiyetiyle sonuçlanırken, maç renkli görüntülere de sahne oldu.

        Yeni Genç Muratspor’un görme engelli taraftarı Recep Savar, maçı takip etmek için stadyuma geldi. Savar’ın görme engelli olduğunu fark eden Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Düzgün Sürücü, görme engelli Recep Savar’a maçı anbean anlattı. O anlar ise cep telefonuyla kayıt altına alındı.

        Polis memurunun bu hareketi gönüllere dokundu.

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