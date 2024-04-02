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        Haberler Gündem 3. Sayfa Gaziantep'te akraba cinayeti! Polis memuru, eniştesini öldürdü! - Güncel haberler

        Polis memuru, tartıştığı eniştesini öldürdü

        Gaziantep'te kan donduran bir cinayet işlendi. Kentte polis memuru Y.K. Saygılı, tartıştığı eniştesi Doğan Saygılı'yı öldürdü. Şüpheli kısa sürede gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 11:27 Güncelleme: 02.04.2024 - 11:29
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        Polis memuru, eniştesini öldürdü!
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        Gaziantep'te polis memuru Yusuf Kenan Saygılı (51), tartıştığı eniştesi Doğan Saygılı'yı (50) beylik tabancası ile öldürdü.

        DHA'nın haberine göre olay, gece saatlerinde meydana geldi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis Y.K. Saygılı, iddiaya göre, kız kardeşi Fatma Saygılı ile sorun yaşayan, aynı zamanda kuzeni olan eniştesi Doğan Saygılı'nın evine gitti.

        KISA SÜREDE GÖZALTINA ALINDI

        Burada ikili arasında tartışma çıktı. Bu sırada Y.K. Saygılı, beylik tabancası ile eniştesine peş peşe ateş etti. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Özel bir hastaneye kaldırılan 1 çocuk babası Doğan Saygılı, hayatını kaybetti. Y.K. Saygılı gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #son dakika
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