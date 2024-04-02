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Gaziantep'te polis memuru Yusuf Kenan Saygılı (51), tartıştığı eniştesi Doğan Saygılı'yı (50) beylik tabancası ile öldürdü.

DHA'nın haberine göre olay, gece saatlerinde meydana geldi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis Y.K. Saygılı, iddiaya göre, kız kardeşi Fatma Saygılı ile sorun yaşayan, aynı zamanda kuzeni olan eniştesi Doğan Saygılı'nın evine gitti.

KISA SÜREDE GÖZALTINA ALINDI

Burada ikili arasında tartışma çıktı. Bu sırada Y.K. Saygılı, beylik tabancası ile eniştesine peş peşe ateş etti. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Özel bir hastaneye kaldırılan 1 çocuk babası Doğan Saygılı, hayatını kaybetti. Y.K. Saygılı gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.