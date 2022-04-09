Çivi ve tellerle ahşabı buluşturdu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesinde 12 yıl önce göreve başlayan Dilmaç, burada gittiği bir filografi sergisinden etkilendi.
Hakkari'deki 2 yıllık şark görevinin ardından atandığı Hocalar ilçesinde filografiyle ilgili araştırmalar yapan Dilmaç, aldığı kursun ardından çekiç, tel, ahşap, çivi gibi materyallerle farklı eserler ortaya çıkarmaya başladı.
Gün geçtikçe filografiye ilgisi artan ve yeteneğini geliştiren Dilmaç, mesai saatleri dışında evinin bir odasında 5 yıldır sanatını icra ediyor.
Dilmaç, AA muhabirine, filografinin çivi ile telin maharetli ellerde buluşmasıyla meydana gelen bir sanat olduğunu söyledi.
Kişinin el becerisinin çok önemli olduğunu vurgulayan Dilmaç, "İlk başladığım yıllarda bir filografi çalışmasını yaklaşık 10 günde yapıyordum. Şimdi ise aynı ölçüdeki çalışmayı 1-2 günde bitiriyorum. Dolayısıyla sanatsal kabiliyetimizi geliştirdik, eserlerimizin de yapım süresi kısaldı." dedi.
Dilmaç, sanatın ilk kuralının sabır olduğunu, sabretmeyi bir kez daha öğrendiğini dile getirdi.
Ahşap üzeri kumaş zemine genellikle Türk bayrağı, hat, simetrik desen, spor takımı logosu, kişiye özel silüet ve isimlik çalışmaları yaptığını aktaran Dilmaç, şöyle konuştu:
"Polislik mesleği çok kutsaldır. Zor tarafları olsa da bu işi 12 yıldır kalpten ve severek yapıyorum. Filografi sanatıyla da kendimizi terapi ediyoruz. Sanatı icra ederken hayatta yaşadığım olumsuzlukları unutturuyor. Kafam ve zihnim boşalıyor. Filografi yaptıkça kendime güvenim de tazeleniyor. İnsanlara bakış açımız farklılaşıyor. Mesleğime daha sıkı sarılıyorum."
ÇEVRESİNDEKİLERE ÖRNEK OLUYOR
Dilmaç, tavsiyesi üzerine, polis meslektaşlarından bazılarının da evlerinde atölye kurarak filografi yapmaya başladığını kaydetti.
Yaptığı eserleri görenlerin çok beğendiğini belirten Dilmaç, "İlçemizdeki kadın kültür evinde kadınlara yönelik, bir süre kurs açarak filografiyi onlara da öğrettim. Bazı özel günlerde sergi açtım. Yaklaşık bir ayda tamamladığım 'Cumhurbaşkanlığı Forsu'nu da kısmet olduğu takdirde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!