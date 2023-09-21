Polis memuru baba ve oğlunun öldüğü kazada sürücüye adli para cezası verildi

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Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Eskişehir-Seyitgazi Karayolu Büyükdere Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, 19 yaşındaki Yakup Efe Sarı’nın kullandığı otomobil ile Onur C. idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç da kullanılmaz hale gelirken, otomobil sürücüsü Yakup Efe Sarı ve polis memuru olan babası Ercan Sarı hayatını kaybetti. Kazada, anne Zeynep Sarı ve Elif Zeycan Sarı da yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına ilk duruşmada tahliye olan sanık Onur C. katılmazken, kazada yaralanan Zeynep Sarı ve Elif Zeycan Sarı hazır bulundu.

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"ÜZERİMİZE SON SÜRAT BİR ARAÇ GELİYORDU" Mahkeme heyetinin kararı öncesinde konuşan Zeynep Sarı, “Hala ameliyatlarla, kendimle, acılarımla uğraşıyorum. O günü anbean hatırlıyorum. Üzerimize son sürat bir araç geliyordu. Şikayetim devam etmektedir” dedi.

HAPİS CEZASI ADLİ PARA CEZASINA ÇEVRİLDİ Mahkeme heyeti, sanık Onur C. hakkında ‘Taksirle bir veya birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olmak’ suçundan iyi hal indirimiyle 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Ceza, mahkeme heyeti tarafından bin 365 gün adli para cezasına çevrilmesine karar verdi.