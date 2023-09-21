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        Haberler Gündem 3. Sayfa Polis memuru baba ve oğlunun öldüğü kazada sürücüye adli para cezası verildi

        Polis memuru baba ve oğlunun öldüğü kazada sürücüye adli para cezası verildi

        Eskişehir'de polis memuru baba ile oğlunun ölümü, 2 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan trafik kazasında yargılanan sürücüye bin 365 gün adli para cezası verildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 10:50 Güncelleme: 21.09.2023 - 10:54
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        Baba ve oğlunu hayattan koparan kazada karar çıktı!
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        Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Eskişehir-Seyitgazi Karayolu Büyükdere Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, 19 yaşındaki Yakup Efe Sarı’nın kullandığı otomobil ile Onur C. idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç da kullanılmaz hale gelirken, otomobil sürücüsü Yakup Efe Sarı ve polis memuru olan babası Ercan Sarı hayatını kaybetti. Kazada, anne Zeynep Sarı ve Elif Zeycan Sarı da yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

        Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına ilk duruşmada tahliye olan sanık Onur C. katılmazken, kazada yaralanan Zeynep Sarı ve Elif Zeycan Sarı hazır bulundu.

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        "ÜZERİMİZE SON SÜRAT BİR ARAÇ GELİYORDU"

        Mahkeme heyetinin kararı öncesinde konuşan Zeynep Sarı, “Hala ameliyatlarla, kendimle, acılarımla uğraşıyorum. O günü anbean hatırlıyorum. Üzerimize son sürat bir araç geliyordu. Şikayetim devam etmektedir” dedi.

        HAPİS CEZASI ADLİ PARA CEZASINA ÇEVRİLDİ

        Mahkeme heyeti, sanık Onur C. hakkında ‘Taksirle bir veya birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olmak’ suçundan iyi hal indirimiyle 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Ceza, mahkeme heyeti tarafından bin 365 gün adli para cezasına çevrilmesine karar verdi.

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