        Polis memuru Ahmet Busanç rahatsızlanan eşine giderken can verdi

        Rahatsızlanan eşine giderken can verdi!

        İzmir'de, ani fren yapan otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü polis memuru 38 yaşındaki Ahmet Busanç hayatını kaybetti. Busanç'ın yaklaşık 1 ay önce beyin kanaması geçiren ve yeniden rahatsızlanan eşinin yanına gitmek için izin alıp, yola çıktığı belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2025 - 13:18 Güncelleme: 02.09.2025 - 13:18
        Rahatsızlanan eşine giderken can verdi!
        İzmir'de kaza, dün saat 23.30 sıralarında Güzelbahçe ilçesi Çeşme Otoyolu'nda meydana geldi. Polis memuru Ahmet Busanç'ın (38) kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, ani fren yaptığı öne sürülen plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobile arkadan çarptı.

        METRELERCE SAVRULDU

        DHA'daki habere göre Busanç motosikletten fırlayıp, metrelerce savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ahmet Busanç'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Busanç'ın cenazesi morga götürüldü.

        EŞİNİN YANINA GİDİYORDU

        Çeşme ilçesinde görev yapan Ahmet Busanç’ın yaklaşık 1 ay önce beyin kanaması geçiren ve yeniden rahatsızlanan eşinin yanına gitmek için izin aldığı öğrenildi.

        SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

