Polis memurlarını darbettiği öne sürülen anne, baba ve oğlu yakalandı - SAMSUN

AA

Canik ilçesi Yenimahalle Mahallesi'nde 2 trafik polisi, uygulama noktasında sürücü O.Ç'yi durdurdu.Alkollü olduğu öne sürülen sürücü O.Ç. ile araçta bulunan eşi L.Ç. ve oğlu D.Ç. (19),yasal işlemlerin yapılması sırasında polis memurları ile tartıştı.Olay yerine çağrılan Canik Emniyet Müdürlüğünde görevli 2 polis memurunu tekme ve yumruklarla darbettiği öne sürülen şüpheliler, yakalandı.Gözaltına alınan aile üyeleri, emniyete götürüldü.