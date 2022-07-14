Polis memurlarına yönelik saldırı hakkında açıklama

AA

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında "Kahramanmaraş'ta Suriyeliler polise saldırdı" şeklinde haberler yer aldığının tespit edildiği, olayın veriliş şekli ve içeriğinin doğru olmadığı belirtildi.

AA'da yer alan habere göre Merkez Onikişubat ilçesinde 12 Temmuz'da devriye görevi yürüten ekibin rastladığı bir kavganın şüphelilerini yakalamak isterken zanlıların polise mukavemette bulunduğu, bunun üzerine mahallelinin şüphelilere tepki gösterdiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olay yerine takviye olarak gönderilen ekiplerimizce İbrahim T, Tayfun T. ve Samet T. zor kullanılarak yakalanmış, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin çok sayıda suç kaydı olup çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir. Olayda bir polis memurumuz hafif yaralanmıştır. Sosyal medya hesaplarında yer alan olayın Suriyelilerce gerçekleştirildiği iddiası, gerçeği yansıtmayıp art niyetli ve algı amaçlı yapılmış haberlerdir."

Mağaralı Mahallesi'nde 12 Temmuz'da kavga edenleri ayırmak isteyen polis memurlarına saldırılmış, bir polis darp sonucu yaralanmıştı. Bölgeye çok sayıda asayiş, çevik kuvvet ve yunus ekibi sevk edilmiş, 3 şüpheli tutuklanmıştı.