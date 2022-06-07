3600 ek göstergede sona gelindi. Hazine ve Maliye Bakanlığı 3600 ek göstergeye ilişkin bütçe çalışmasını tamamladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunduğu ek gösterge çalışması Meclis'e geliyor. Yeni düzenlemeyle emekli ikramiyeleri yüzde 20 artacak. Peki, polis maaşları ne kadar oldu? 3600 ek gösterge sonrası polis ve emekli polis maaşları ne kadar olacak?
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, "Fiyatları izahı mümkün olmayan bir şekilde artan ürünlerinin üretimlerini teşvik ederek, tedarikini kolaylaştırararak stokçuların oyununu bozacağız. Ekonomik istikrar ile finansal istikrar konusunda ciddi bir sıkıntımız bulunmuyor. Fiyat istikrarını aldığımız tedbirlerin yanısıra cari fazlayı arttırarak sağlamayı planlıyoruz.
Son dönemde ülkemizde ilave kaynaklı girişi sağlayacak pekçok girişimde bulunduk. Bir kısmı fiilen işliyor, bir kısmında mekanizmaları koruyoruz. Fiyat artışlarını durduracak, milletimizin gelir kaybını telafi edecek çalışmaları makro adımlarla programımızı sürdürüyoruz. Dün açıkladığımız buğday ve arpa alım fiyatları çiftçilere verdiğimiz desteğin açık şeklidir.
Temmuz ayındaki enflasyon farkı artışlarıyla ücretlileri biraz daha rahatlatacağız. Yılbaşında tüm çalışanların durumlarını gözden geçirerek herkesin hakkını almasını temin edeceğiz. Sosyal yardım şemsiyemizi genişleterek hiçbir vatandaşımızın mağduriyetine izin vermeyeceğiz.
Çalışmaları birlikte yürüttüğümüz Hazine ve Maliye Bakanımız ve ekonomi yönetimizle beraber programımızı kararlılıkla uygulamayı devam edeceğiz. Kabine çalışmalarımızla bağlantılı bazı hususları sizlerle paylaşmak istiyorum. Memurlarımızın Ek Gösterge düzenlemesiyle ilgili çalışmayı tamamladık. Meclisimizin takdirine sunacak safhaya getirdik. Bu konu ilk gündeme geldiğinde öğretmen, polis, sağlık çalışanları ve din görevlilerimize Ek Göstergelerini 3600'e çıkarma sözü vermiştik.
Ancak sadece bu kesimlerde artışın memurların arasında adaletsizliğe yol açacağını gördük. Şartlarımızı zorlama pahasına tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık yükseltmeye gittiğini kararlaştırdık.
Ülkemizde 5,3 milyon kamu görevlimizin tamamı yılbaşından itibaren bu düzenlemeden yararlanacaktır. Birinci dereceye gelmiş olma şartıyla söz verdiğimiz tüm meslek grubundaki hak sahipleri 3600 Ek Göstergeye yükseltilecektir." ifadelerini kullandı.
3600 EK GÖSTERGE EMEKLİ AYLIĞI VE İKRAMİYELERİNE NASIL YANSIYACAK?
Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre; Ek gösterge artışı, memuriyete 2008 yılından önce başlamış olanların emekli aylıklarında doğrudan artış şeklinde yansıyacak. Öğretmen, polis ve dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu din görevlilerinden 25 yıl hizmet üzerinden emekli olanlar şu an 5.242 TL, hemşireler ile diğer lisans mezunu din görevlileri ise 5.095 TL emekli aylığı alıyor. Otuz yıl hizmeti olanlar ise sırasıyla 5.592 TL ve 5.435 TL aylık alıyorlar. Ek göstergenin 3600’e çıkartılması halinde aynı kişiler 25 yıl hizmet üzerinden 6.399 TL, 30 yıl hizmet üzerinden ise 6.826 TL aylık alacaklar.
Memuriyete 2008 öncesinde başlamış olup kanun çıktıktan sonra emekli olan söz konusu memurların emekli ikramiyeleri artacak. Öğretmen, polis ve 4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu din görevlilerinin ikramiyeleri 25 yıllık hizmet üzerinden 37.083 TL, 30 yıllık hizmet üzerinden ise 44.499 TL artacak.
Hemşire ve diğer lisans mezunu din görevlilerinin ikramiyeleri ise 25 yıllık hizmet üzerinden emekli olanlarda 41.792 TL, 30 yıllık hizmetle emekli olanlarda ise 50.200 TL artacak.
POLİS MAAŞLARI NE KADAR?
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