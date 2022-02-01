Ek zamla birlikte polis maaşları 2022 Ocak ayında yüzde 30 oranında zamlanmış oldu. Peki, en düşük polis maaşı ne kadar?

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, 2022 memur zammı ve polis maaşlarını yazdı. Ahmet Kıvanç'ın hazırladığı tabloya göre en düşük polis (1/8) maaşı 2022'de 7 bin 465 TL'den 9 bin 515 TL'ye yükseldi. Başkomiser (3/1) maaşı ise 8 bin 522 TL'den 10 bin 863 TL'ye yükseldi.