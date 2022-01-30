Polis maaşları 2022 yılında ne kadar oldu? Polise ek zam müjdesi | Zamlı en düşük polis maaşı ne kadar?

Memur maaşlarına 2021'in ikinci yarısındaki enflasyon farkı ve yüzde 5 toplu sözleşme zammı oranında artış yapılacaktı. Ancak Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 2022 yılındaki yüzde 5 oranındaki toplu sözleşme zammı yüzde 7.5'e çıkarıldı. Kararname 18 Ocak'ta TBMM'de onaylandı. Böylece memur maaşlarında toplam yüzde 30.5 oranında artış yapıldı.

Ek zamla birlikte polis maaşları 2022 Ocak ayında yüzde 30 oranında zamlanmış oldu. Peki, en düşük polis maaşı ne kadar?

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, 2022 memur zammı ve polis maaşlarını yazdı. Ahmet Kıvanç'ın hazırladığı tabloya göre en düşük polis (1/8) maaşı 2022'de 7 bin 465 TL'den 9 bin 515 TL'ye yükseldi. Başkomiser (3/1) maaşı ise 8 bin 522 TL'den 10 bin 863 TL'ye yükseldi.

MEMUR MAAŞLARI EK ZAM ÖDEMESİ BAŞLADI

Memur maaşları ek zam ödemesi 27 Ocak Perşembe günü yapıldı. Memurlar maaşlarını aldıkları PTT ve banka hesaplarından ek zam farklarını alabilecekler. TÜİK ve toplu sözleşme doğrultusunda yapılan rutin zam ise 15 Ocak'ta hesaplara yansımıştı.