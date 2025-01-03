Polis maaşı ne kadar oldu 2025 Ocak?
TÜİK aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklanmasının ardından, 6 aylık enflasyon farkı ile emekli ve memur maaş zam oranları da büyük oranda belli oldu. En düşük memur maaşı kadar, polis maaşları da merak edilen konular arasındaydı. Hatırlanacağı gibi Temmuz- Aralık ayı polis maaşı 52.816 TL olarak belirlenmişti. Peki, "Polis maaşı ne kadar oldu?" İşte 2025 polis maaşları...
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Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen emekli ve memur maaşında zam oranları belli oldu. Bu kapsamda polis maaşına ne kadar zam geldiği gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Polis maaşı ne kadar oldu, polis maaşına yüzde kaç zam geldi?" İşte 2025 Ocak zamlı polis maaşları...
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MEMUR ZAMLARI BELLİ OLDU!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜK), Aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Böylece ocak ayında emekli aylıklarına ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu.
SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 15,75; emekli memur aylıklarına ve memur maaşlarına ise yüzde 11,54 oranında zam yapılacak.
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POLİS MAAŞLARI NE KADAR OLDU 2025 OCAK?
Polis memuru (1/4):
2024: 26.480 TL
2025: 29.536 TL
Polis (8/1):
2024: 50.964 TL
2025: 56.845 TL
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ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Zamlı maaşlar Ocak 2025 itibarıyla geçerli olacak. Memur maaşı ödeme günleri bu noktada takip edilecek.
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