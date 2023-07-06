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        Haberler Gündem POLİS MAAŞI 2023 ZAMLI: Temmuz zammı ile yeni ve seyyanen polis maaşı ne kadar oldu? En düşük başkomiser, komiser ve polis memuru maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

        Temmuz zammıyla yeni polis maaşları belli oldu! İşte en düşük başkomiser, komiser ve polis memuru maaşı

        Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği zam oranları açıklandı. 5 Temmuz Çarşamba günü TÜİK'in Haziran ayı enflasyon oranlarını açıklanmasıyla birlikte memur ve emekli maaşlarının belirlenmesinde kritik rol oynayan 6 aylık enflasyon farkı netleşti. Temmuz ayı itibarıyla polis maaşları, memur maaş zammı oranında artacak. İşte 2023 temmuz zammı ile en düşük başkomiser, komiser ve polis memuru maaşları...

        HT
        Giriş: 06.07.2023 - 00:38
        • 1

          Memur ve memur emeklisi maaş zammı, her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirleniyor. Bu kapsamda memur ve emekli temmuz ara zammı oranları da enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte netleşti. Memur ara zammının belli olmasıyla birlikte polis maaşlarının ne kadar olduğu merak edilenler arasında yerini aldı. Peki, temmuz zammı ile yeni ve seyyanen polis maaşı ne kadar oldu? İşte 2023 en düşük zamlı başkomiser, komiser ve polis memuru maaşı...

        • 2

          TÜİK'in haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla memur maaşlarına ve emekli aylıklarına refah payı hariç yapılacak zam belli oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları temmuz ayında yüzde 17,55, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ise yüzde 19,77 oranında artacak.

        • 3

          2023 TEMMUZ POLİS MAAŞI NE KADAR OLDU?

          6 aylık enflasyon farkı ve 8.077 TL seyyanen zamla beraber

          1/8 derecesine polis memuru maaşı 29 bin 84 TL,

          1/3 derecesine sahip başkomiser maaşı ise 32 bin 237 TL oldu.

        • 4

          REFAH ZAMMI NE OLACAK?

          Memur maaşları ve emekli aylıklarına yapılacak söz konusu oranlar kanunen yapılması gereken oranlar. Bu oranların üzerine yapılacak her artış enflasyonun üzerinde olacağı için refah zammı anlamına gelecek.

        • 5

          MEMUR MAAŞ ZAMMI DÜZENLEMESİ MECLİS'TE!

          AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler en düşük memur maaşını 22 bin liraya yükseltecek teklifin yer aldığı torba yasanın TBMM Başkanlığına sunulduğunu açıkladı. Güler, teklif kapsamında memur maaşlarına 8.075 TL'lik seyyanen bir zam öngördüklerini belirtti.

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