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Memur ve memur emeklisi maaş zammı, her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirleniyor. Bu kapsamda memur ve emekli temmuz ara zammı oranları da enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte netleşti. Memur ara zammının belli olmasıyla birlikte polis maaşlarının ne kadar olduğu merak edilenler arasında yerini aldı. Peki, temmuz zammı ile yeni ve seyyanen polis maaşı ne kadar oldu? İşte 2023 en düşük zamlı başkomiser, komiser ve polis memuru maaşı...

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TÜİK'in haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla memur maaşlarına ve emekli aylıklarına refah payı hariç yapılacak zam belli oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları temmuz ayında yüzde 17,55, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ise yüzde 19,77 oranında artacak.

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2023 TEMMUZ POLİS MAAŞI NE KADAR OLDU? 6 aylık enflasyon farkı ve 8.077 TL seyyanen zamla beraber 1/8 derecesine polis memuru maaşı 29 bin 84 TL, 1/3 derecesine sahip başkomiser maaşı ise 32 bin 237 TL oldu.

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REFAH ZAMMI NE OLACAK? Memur maaşları ve emekli aylıklarına yapılacak söz konusu oranlar kanunen yapılması gereken oranlar. Bu oranların üzerine yapılacak her artış enflasyonun üzerinde olacağı için refah zammı anlamına gelecek.