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Polis maaş promosyonunda son durum 2022 | Yüzde 188 rekor zam! EGM polis maaş promosyonu ne kadar oldu, kaç TL? Promosyon ne zaman verilecek?

Polis maaş promosyonunda son durum 2022 | EGM polis maaş promosyonu ne kadar oldu, kaç TL?

Polis maaş promosyonu gündemdeki yerini koruyor. Vakıfbank tarafından polis promosyonu için yapılan 18 bin TL'lik teklif Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından reddedilmişti. Son olarak Emniyet tarafından yapılan açıklamada polis maaş promosyonu konusunda Vakıfbank ile anlaşma yapıldığını ve yüzde 188 artış sağlandığını bildirdi. İşte 2022 emniyet polis maaş promosyonu rakamları...

14.09.2022 - 21:36 | Güncelleme: ABONE OL

  • Polis maaş promosyonu son dakika gelişmeleri polisler tarafından yakından takip ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Vakıfbank arasında gerçekleşen polis maaş promosyon protokolü detayları birçok kişi tarafından merak ediyor. Peki EGM polis maaş promosyonu ne kadar oldu, kaç TL? İşte merak edilen soruların yanıtı...

  • EGM'DEN SON DAKİKA POLİS MAAŞ PROMOSYONU AÇIKLAMASI!

    Emniyet Genel Müdürlüğü polis maaş promosyonuna ilişkin açıklamada bulundu. EGM açıklamasında;

    YÜZE 188 ZAM YAPILDI!

    "Polisimizin maaş promosyon protokolü, 18.03.2022 tarihinde Vakıfbank ile imzalanmış ve 104 TL'den 300 TL'ye çıkarak yüzde 188 artış sağlanmıştır. 

  • 6 AYDA BİR MEMUR ZAMMI ORANINDA ARTACAK!

    Protokolde ısrarla anlamamazlıktan gelinen bir nokta da promosyon ödemesinde her 6 ayda bir memur maaş zammı oranında artış yapılacak oluşudur. Yani 300 TL sabit bir rakam değildir. Bu, Türk Polis Teşkilatı’nın tarihindeki en yüksek promosyon ödemesidir. Promosyon ödemelerindeki memur maaş zammı oranındaki artış, 2023 yılının Ocak ayından itibaren geçerli olacaktır.

  • GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR!

    Tüm bunlara rağmen 2022 yılında memur maaşlarında ortaya çıkan yeni durum üzerine, Vakıfbank ile yeniden görüşmeler gerçekleştirilmiş ve maaş promosyonu ile ilgili bir değerlendirme sürecine girilmiştir. Bu görüşmeler halen devam etmektedir." ifadelerini kullandı. 

  • "EKONOMİK GERÇEKLERE UYGUN BİR ANLAŞMA İSTİYORUZ"

    Emniyet-Sen Genel Başkanı Sezer "En az 50 bin lira promosyon ödenmeli ve paranın tamamı peşin olarak ödenmeli" açıklamasında bulundu. Kampanyayı yürüten Emniyet-Sen Genel Başkanı ve Polisin Sesi Platformu Sözcüsü Faruk Sezer'in emniyet promosyonu hakkındaki açıklaması şu şekilde;

    “Biz yeni bir anlaşma istiyoruz. Ancak kulağımıza ciddiyete bile alamayacağımız kadar komik rakamların gelmesi, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün hala talebimizi anlamamış olduğunu gösteriyor. Açık bir şekilde belirtmemiz gerekirse bizler ekonomik gerçeklere uygun bir anlaşma istiyoruz…

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