Polis inşaatta mahsur kalan kumruyu kurtardı - İSTANBUL

AA

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 155 Polis İhbar Hattını arayan vatandaşın Bağcılar'da evinin karşısındaki inşaatta, malzemeler ile pencere arasına bir kumrunun sıkıştığını ve kendilerinin dışarı çıkamadıkları için kurtaramadıklarını bildirmesi üzerine harekete geçit.Belirtilen adrese giden ekipler, inşaat malzemeleri ile pencere arasına sıkışan kumruyu kurtardı.Binadan çıkan ekipler, kumruyu uçururken, vatandaşlarda polis ekiplerine teşekkür etti.