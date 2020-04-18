Polis inşaatta mahsur kalan kumruyu kurtardı

Bağcılar'da 155'i arayan vatandaşın, bir kumrunun evinin karşısındaki inşaatta, malzemelerle pencere arasına sıkıştığını, dışarı çıkamadıkları için müdahale edemediklerini bildirmesi üzerine, polis ekipleri harekete geçti.

Belirtilen adrese giden Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, inşaat malzemeleri ile pencere arasına sıkışan kumruyu, bulunduğu yerden çıkardı.

Binadan çıktıktan sonra kumruyu uçuran ekiplere, vatandaşlar da teşekkür etti.