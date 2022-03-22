Polis, hemşire eşi ve arkadaşına kurşun yağdırdı

HABERTURK.COM / Ajanslar

Kilis'te, polis memuru H.S., tartıştığı eşi hemşire F.S. ile arkadaşını tabancayla vurup, kaçtı. F.S. hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

DHA'nın haberine göre olay, sabah saatlerinde Kilis Devlet Hastanesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Kilis Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru H.S., hastane yakınlarında hemşire eşi F.S. ve eşinin meslektaşı S.Ç. ile karşılaştı.

HEMŞİRE EŞ İLE MESLEKTAŞI YARALANDI

Çift arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada polis memuru H.S., üzerindeki beylik tabancasıyla eşi ve yanındaki arkadaşına ateş açtı. Polisin tabancasından çıkan kurşunların isabet ettiği 2 hemşire yaralandı.

MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Silah sesini duyanların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan F.S., burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

KAÇAN KOCA YAKALANDI

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olayın ardından kaçan H.S.'yi yakalayarak jandarmaya teslim etti.

15 YILLIK EVİ ÇİFTİN 3 ÇOCUĞU VAR

İHA'nın haberine göre, H.S. ile F.S. çiftinin 15 yıllık evli oldukları, 3 çocuklarının bulunduğu, çiftin ailevi nedenlerden dolayı dün tartıştıkları öğrenildi.