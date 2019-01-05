05 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tekirdağ'dan otomobili ile İstanbul yönüne ilerlerken üstünde gördüğü helikopterle yarışan Alper Vurar, hız sınırını aşmak ve trafiği tehlikeye düşürmekten 470 TL ceza yedi. Alper Vurar "Helikopteri görünce heyecanlandım, yarıştım. Kenan Sofuoğlu F-16 ile yarışmıştı ondan esinlendim. Helikopteri geçtim ama polis helikopteriymiş. Helikopterden fotoğrafım çekilmiş, hızım tespit edilmiş." dedi
155 KM HIZA ULAŞTI
Olay 2018 yılının son günü 31 Aralık'ta yaşandı. Tekirdağ'dan otomobili ile İstanbul yönüne ilerleyen Alper Vurar, E-80 Kınalı mevkiinde üstünde uçan helikopteri görünce helikopterle yarışmaya başladı. Helikopteri geçtiğini düşünen 155 km hızla giden Vurar, birkaç kilometre sonra arkasından gelen polis ekipleri tarafından durduruldu. Kendisini durduran polislerin, trafik denetimi yapan helikopterden çekilen fotoğrafını cep telefonundan göstermesiyle şaşkına dönen Alper Vurar, yarıştığı helikopterin polis helikopteri olduğunu öğrendi. Alper Vurar'a hız sınırını aşmak ve trafiği tehlikeye düşürmekten 470 TL cezası uygulandı.
"SOFUOĞLU F-16 İLE YARIŞMIŞTI, ONDAN ESİNLENDİM"
Alper Vurar, "Ben 31 Aralık akşamı Tekirdağ'dan dönerken Kınalı otobanda üstümde bir helikopter gördüm. Helikopter yolu takip ettiğinden dolayı açıkçası yarışıyordum, 'Acaba geçebilir miyim?' diyordum . Kenan Sofuoğlu F-16 ile yarışmıştı ben de ondan esinlenerek 'Geçebilir miyim?' diye düşündüm, geçtim ancak geçtikten sonra arkamdan benden daha hızlı bir ekip otosu geldi ve aracımı sağa çekti. Uygulama helikopteriymiş hızdan dolayı ceza yedim. Polis helikopteriymiş ben o kadar dikkat edemedim tabii ki sadece helikopteri görünce aklıma F-16 ile Kenan Sofuoğlu'nu ilişkilendirdim. Ben de acaba 'helikopterle aynı durumu yapabilir miyim?' dedim. Geçtim helikopteri ama cezası varmış, polis helikopteriymiş, uygulamaya takılmışım. Ekip otosu beni durdurdu, polis memurunun cep telefonunda polis helikopterinden çekilmiş benim aracımın fotoğrafı vardı. Hızımı da tespit etmişler, radar kontrolü yapılıyormuş ama radar kontrolü yapılan yerlerde bir uyarı levhası olması gerekiyor. "
"BANA BU CEZA GÖKYÜZÜNDEN İNDİ"
"Bana bu ceza gökyüzünden indi. Ben herhangi bir uyarı levhası görmedim. Gökyüzünde radarlı hız kontrolü yapılıyor tarzı herhangi bir şey görmedim" diyen Alper Vurar, " Ben sadece helikopteri görünce heyecanlandım ve yarıştım. Geçtim de açıkçası ama bir bedeli oldu bana. 470 TL ceza yedim. Hız cezası var ayrıca tehlikeli şerit ihlali diyor ama ben açıkçası altyapısı hazırlanmamış, herhangi bir uyarı olmayan gökyüzündeki bir radardan dolayı yediğim ceza, mutlu olmadım açıkçası. Ödedim ancak doğru olduğunu düşünmüyorum. Benim tarafımdan bir trafik ihlali var ama uygulama tarafından da altyapısı oluşturulmamış, şartlar gerçekleşmemiş bir uygulama var. İki tarafta da bence aksaklık var" diye konuştu.
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