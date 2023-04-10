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Polis Haftası mesajları ve sözleri 2023: En güzel, kısa, uzun ve resimli 10 Nisan Polis Haftası tebrik mesajları ve kutlama sözleri!

2023 Polis Haftası kutlama mesajları ve tebrik sözleri

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 178. yıl dönümü kutlanıyor. Bilindiği gibi, her yıl 10 - 16 Nisan tarihleri arasında ülke genelinde Polis Haftası kutlanıyor. Bu kapsamda, Polis Haftası kutlama mesajları ve sözleri de sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında bulunuyor. Polislerin bu anlamlı gününü kutlamak isteyenler için, kısa, uzun ve resimli Polis Haftası kutlama mesajları ile tebrik sözlerini haberimizde derledik. İşte, 2023 Polis Haftası kutlama mesajları

Giriş: 10.04.2023 - 15:51 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Türkiye Cumhuriyetinin içişlerindeki güvenliğini sağlamakla yükümlü olan Türk Polis Teşkilatı 178. kuruluşunu kutluyor. Her türlü zorlu koşulda ülke güvenliğini sağlamak için ellerinden geleni yapan Polis yakınlarımızın bu özel gününü kutlamak isteyenler için Polis Haftası kutlama ve tebrik mesajları haberimizde yer alıyor. İşte, 2023 Polis Haftası mesajları...

     

  • *Türk Polis teşkilatının kuruluşunun 178. Yılı sebebi ile tüm emniyet teşkilatımızı kutlar, görevlerinde kolaylıklar dilerim.

    *Polis Teşkilatı mensuplarının anlamlı gününü kutluyor, aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, hâlihazırda görevi başında bulunan teşkilat mensuplarına da sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum.

  • *Kutsal vatan topraklarımızın dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalışan, milletimizin huzuru ve güvenliği için hiçbir fedakar’lıktan kaçınmayan Türk Polis Teşkilatımızın 178. kuruluş yıl dönümünü ve içinde bulunduğumuz 'Polis Haftası'nı kutluyorum. 

    *Türk Milleti de Emniyet Teşkilatımıza her zaman güvenmiş, her türlü desteği vererek yanında yer almış ve almaya devam etmektedir. Bu vesileyle her kademede görev yapan Emniyet Teşkilatı mensuplarını tebrik ediyor; 178. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, emekliye ayrılan ve vazifeleri başında olan Emniyet Teşkilatı mensuplarına ve ailelerine sağlık mutluluk ve başarılar diliyorum.

     

  • *Türkiye Cumhuriyeti devletimizin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve asayişi temin etmek, suç işlemesini önlemek suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri başarıyla yerine getiren Polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun.

    *10 Nisan 1845’te kurulan Türk Polis Teşkilatımızın 178. yıl dönümünü kutlarken; teşkilata bugüne kadar emek vermiş ve vermekte olan tüm polislerimize saygılarımı sunuyor, şehit polislerimizi ise rahmetle anıyorum.

  • *Ülkemizin dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalışan ve bu uğurda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, Milletimizin huzur ve güvenliğini sağlayan Türk Polis Teşkilatı’nın 178. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun.

    *Geçirdiğimiz zor günlerde fedakârca mücadele eden ve vatanımızın, milletimizin güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin daha da çok çalışan Polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun.

  • *Gecesini gündüzüne katarak 24 saat toplumumuzun huzur ve güveni için çalışan polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun.

    *Vatanı ve milleti uğruna canlarını dahi vermekten sakınmayan tüm emniyet mensuplarının Polis Haftası kutlu olsun.

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos
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