Putin'e yakın ismin kızı ülkeden kaçtı

Anatoli'nin Rus lider ile ölene kadar yakın ilişkileri olduğu hatta Putin'in kızı Ksenia Sobchak'ın vaftiz kızı olduğu da öne sürülüyordu. Ancak savaş Putin ile Ksenia'nın da arasını açtı.

Sobchak'ın çalıştığı medya grubu da baskıya maruz kaldı ve Attention Media'nın ticari direktörü Kirill Sukhanov, soruşturma kapsamında hafta başlarında tutuklandı. Gazeteci kadın hakkında ise ajanlık suçlamasıyla inceleme başlatıldı.

Rus yetkililer, Sobchak’ın yurtdışından finanse edilip edilmediğine ilişkin olarak "Yabancı fon bulunursa, ajan olarak değerlendirilecek" dedi ve geçtiğimiz günlerde evine baskın yaptı.

Rusya'nın TASS haber ajansı da, Sobchak'ın gece Moskova'dan ayrıldığını ve bir polis kaynağının Belarus üzerinden Litvanya'ya gittiğini söylediğini bildirdi.

PUTİN'E KARŞI ADAY OLMUŞTU

Kseniya Sobchak 2018 Mart'ta yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olacağını açıklamıştı.

Ancak Sobchak adaylık videosunda bunun protesto amaçlı bir adaylık olduğunu söylemiş ve tüm adaylara karşı olan seçmenlerin kendisine oy vererek bu yolla tepki göstermesin istemişti.

Kremlin adaylığa ilişkin "Seçimlere katılma hakkı var" açıklaması yaparken, bazı muhalifler bunun Kremlin tarafından desteklenen gizli adaylık olduğunu öne sürmüştü.

* Haberin görselleri Associated Press ve Reuters'tan servis edilmiştir.