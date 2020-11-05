Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
HaberlerGündemİstanbul

Polis ekiplerinden İstanbul’daki kafe ve restoranlara denetim

Korona virüs tedbirleri kapsamında kafe ve restoran gibi işyerlerinin saat 22.00’den sonra sadece paket servis yapabileceklerinin açıklamasının ardından polis ekipleri, İstanbul genelinde denetim yaptı. Denetimler sırasında yasağa uymayan Beşiktaş’taki bir işyerine 3 bin 180 lira para cezası uygulandı

05.11.2020 - 23:58 | Güncelleme: ABONE OL
Polis ekiplerinden İstanbul’daki kafe ve restoranlara denetim
İHA

Korona virüs vakalarının artması üzerine yeni tedbirler alındı. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Korona virüs(Covid-19) tedbirleri kapsamında kafe ve restoranların saat 22.00’dan sonra yalnızca paket servis yapabileceklerini açıklamıştı. İstanbul genelinde ise polis ekipleri, saat 22.00’den sonra kafe ve restoranlarda denetim yaptı.

YASAĞA UYMAYAN İŞYERİNE 3 BİN 180 LİRA PARA CEZASI

Fatih’te yapılan denetimlerde kafe ve restoranların genel olarak saat 22.00 itibariyle sadece paket servise devam ettikleri ve yasaklara uydukları görüldü. Hayata geçirilen yeni tedbirler kapsamında Beşiktaş’taki işyerleri de denetlendi. Denetimler sırasında Beşiktaş’taki bir restorana ise saat 22.00’den sonra yasağa uymayarak işyerine müşteri aldığı için 3 bin 180 lira para cezası kesildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
'Korona mutasyon geçirdi' Ülkedeki tüm vizonlar itlaf edilecek
'Korona mutasyon geçirdi' Ülkedeki tüm vizonlar itlaf edilecek
'Gerilim arttı' deyip o bölgeye dikkat çekti
'Gerilim arttı' deyip o bölgeye dikkat çekti
Bilim insanlarını çileden çıkardı! Eleştiri yağdı
Bilim insanlarını çileden çıkardı! Eleştiri yağdı
Etkisi çok büyük! Uyumadan önce kaynatıp içerseniz...
Etkisi çok büyük! Uyumadan önce kaynatıp içerseniz...
Fatih'te otel yangını paniğe neden oldu
Fatih'te otel yangını paniğe neden oldu
İstanbul'da aranan 371 şüpheli yakalandı
İstanbul'da aranan 371 şüpheli yakalandı
İngiltere’de yeni karantinaya olaylı başlangıç
İngiltere’de yeni karantinaya olaylı başlangıç
Fransa'da sağlık OHAL'ine bir uzatma daha
Fransa'da sağlık OHAL'ine bir uzatma daha

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X