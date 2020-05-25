Polis ekipleri şehit ailelerini şehitliğe götürdü

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler'de ikamet eden şehit ailelerinin kabir ziyaretinde bulunmak istemeleri üzerine, Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri harekete geçti.

Şehit ailelerini Edirnekapı Şehitliği'ne götüren ekipler, kabir ziyaretlerinden sonra şehit yakınlarını tekrar evlerine bıraktı.

İstanbul Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de Edirnekapı Şehitliği'ne gelen ailelerin bayramlarını kutladı, şehit yakınlarına çikolata ve kolonya ikram etti.

Şehit mezarları başında Kur'an-ı Kerim okunurken, kabirler gül suyu ile yıkandı.