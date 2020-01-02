Türkiye yeni yıl kutlamalarında ilginç bir olaya sahne oldu. İstanbul'da yeni yıl kutlamalarının adresi Taksim Meydanı'nda yaşanan olayda, jandarma, polisin güvenlik amacıyla yılbaşı gecesi uçurduğu drone'u vurdu. Düşürülen drone ise bir duvara çarparak yere düştü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin güvenlik amacıyla Taksim Meydanı üzerinde uçurduğu drone'nun ise jandarma ekiplerince tehlikeli görülerek dronesavar silahı ile vurulduğu öğrenildi. Drone'nun bu yıl ilk kez görev alan İstanbul Emniyeti İnsansız Hava Aracı Bürosu (İHA Büro) ekiplerince uçurulduğu da kaydedildi.

BİLGİ KOPUKLUĞU NEDEN OLDU

Habertürk'ün edindiği bilgilere göre, drone'nun vurulması olayının kullanıcı hatasından kaynaklandığı öğrenildi. Yanlışlıkla vurulan drone'nun bu sırada yaşanan bilgi kopukluğu sonucu düşürüldüğü kaydedildi. Öte yandan İstanbul Valiliği'nin bu yıl jandarmanın da Taksim Meydanı'ndaki kutlamalar sırasında görev almasını istediği belirtildi.