Polis dışarı çıkamayan rehabilitasyon merkezi çalışanlarına pide aldı

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 risk grubunda yer alan yaşlı ve bakıma muhtaç kişileri korumak için karantina uygulanan iş yeri çalışanlarının ramazan pidesi isteğini geri çevirmedi.

Çalışanların pide isteği üzerine harekete geçen polisler, bakım merkezi çalışanlarına ramazan pidesi aldı.

Merkez çalışanları polislere teşekkür etti.