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Türk Polis teşkilatının 175. kuruluş yıldönümü, 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında kutlanıyor. Batman'da görev yapan polis çocukları da hazırladıkları video ile, polislerin bu özel gününü kutlayıp, anlamlı mesaj verdi.

Bulut Kutlu'nun haberine göre, Batman İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç da, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"10 Nisan, Polis Günü Aziz Milletimizin huzur ve güvenliğinin teminatı olarak gördüğü Türk Polisine minnettarlığımızın bir ifadesi olarak armağan ettiği bir şükran günüdür. Türk Polisi, gösterdiği olağanüstü gayretlerle yaptığı hizmetler sonucunda, Milletinin gönlünde taht kurmanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşamaktır. Teşkilatımızın 175. yıl kuruluş yıldönümünü kutluyor, teşkilat mensuplarımıza sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum."