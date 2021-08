Çin merkezli şirket Alibaba'ya cinsel saldırı gerekçesi ile ilgili soruşturma

HABERTURK.COM / Ajanslar

Çin merkezli e-ticaret devi şirketi Alibaba'da çalışan bir kadın, iş gezisi esnasında müdürü tarafından cinsel saldırıya uğradığını söylemiş, şirket yönetimi kadının iddiaları sonrası, polis soruşturması ile iş birliği yaptığını duyurmuştu.

BBC'nin aktardığı haberde, kimliği henüz açıklanmayan çalışan kadın, yöneticisini ve bir müşterisini, Shandong(Şandong) eyaletindeki Jinan şehrine yaptığı bir iş gezisi sırasında cinsel saldırı ile suçladı.

Kadın, müdürünün onu bir müşteri ile görüşmek için Alibaba'nın Hangzhou'daki merkezinden yaklaşık 900 km uzaktaki Jinan şehrine gitmeye zorladığını iddia etti.

Kadın çalışan, ayrıca üstlerini, akşam yemeği sırasında kendisine zorla alkol içmesini emretmekle de suçladı.

27 Temmuz tarihinde gerçekleşen olayda, kadın, müdürünün akşam saatlerinde odasına dört kez girdiğini gösteren güvenlik kamerası görüntülerini aldığını da söyledi.

İlk etapta, kadın çalışan, Alibaba'nın insan kaynaklarına ve üst yönetime cinsel istismarı/ saldırıyı bildirirken patronunun kovulmasını istedi. BBC talebin insan kaynakları tarafından kabul edildiğinin ancak harekete geçilmediğini aktardı.

Guardian, Çin merkezli e-ticaret şirketi Alibaba’ya yönelttiği suçlamalar, Agence France-Press (AFP) tarafından henüz doğrulanamadığı ifade etmişti. Ancak soruşturma sürecinde, cinsel istismar davasına karışan üst düzey yöneticinin işine son verildiği duyurusu geldi.

Şirket tarafından pazar günü yapılan bir açıklamada ise "politikalarımızı ve değerlerimizi ihlal ettiğinden şüphelenilen ilgili taraflar’’ ile ilişiğin kesildiğini ve "cinsel suistimale karşı sıfır tolerans politikası"na sahip oldukları belirtildi.

Euronews'in aktardığı haberde, Alibaba İcra Kurulu Başkanı Daniel Zhang, ''Cinsel saldırı olayına karışan kişinin, Alibaba'nın süpermarket zincirlerine nakliye hizmeti sunan perakende alım satım biriminde yönetici olduğu'' aktarıldı. Kişinin şirketle bağlantısının tamamen kesildiği bildirildi.

Pazar günü devlet medyası, Alibaba CEO'su Daniel Zhang tarafından paylaşılan bir nota referans vererek Zhang’ın cinsel istismar davası hakkında “şok ve öfkeli olduğunu aynı zamanda utandığını” söyledi.

Jinan polisi, Weibo'da yayınlanan ve başka hiçbir ayrıntı vermeyen bir açıklamada, bir kadın Alibaba çalışanını içeren dava hakkında soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

#ME TOO HASHTAGİ

Pazar günü, Çin’in sosyal medya platformu Weibo’da #MeToo hashtagi ile en çok konuşulanlar arasında, ülkenin gündemine oturan cinsel saldırı davası, 2018 yılında Çinli-Kanadalı pop yıldızı Kris Wu'nun, 17 yaşındaki bir öğrenciye tecavüz gerekçesiyle gözaltına alınmasını hatırlattı.

Çin sosyal medyasında infial yaratan davada, şarkıcı büyük tepki toplamış ve birçok lüks marka şarkıcı ile anlaşmalarını iptal etmişti.

Wu ise sosyal medya platformu Weibo hesabında iddiaları reddetmişti.

Uluslararası ve yerel anlamda sosyal medya yürütülen ve her türlü cinsel saldırı ve şiddete karşı ifşa hareketi olan #Me Too hareketi Çin'de de son yıllarda özellikle tercih ediliyor.

ŞİRKETLER İNCELEME ALTINDA

Guardian, Çin merkezli teknoloji devi Alibaba’nın ve ülkedeki teknoloji devlerinin artan nüfuzunun kontrol altına alınması için, Çin hükûmeti tarafından bu şirketlerin inceleme altında olduğunu söyledi.

Nisan ayında, Alibaba, ‘‘hakim pazar konumunu kötüye kullanmaktan’’ 2,78 milyar dolarlık bir rekor ceza almıştı.