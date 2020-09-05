ABD’nin Georgia eyaletinin Douglas ilçesindeki şerif bürosunda çalışan kadın polis, çiftlik içinde bulunan bir eve evrak götürdü.

DHA'nın haberine göre polis aracının kapısını açık bırakan polis, eve doğru yürürken araca bir keçinin girdiğini gördü.

Aracına geri dönen polis, keçiyi aracın içinde resmi evrakları yerken buldu.

Araçtan zorlukla indirdiği keçiden evraklarını yarısı çiğnenmiş olarak kurtaran polisin vücut kamerası tüm olayı görüntüledi.