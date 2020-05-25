Polis aracına çarptıkları otomobille kaçmaya çalışan 3 şüpheliden 2'si yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde yaptıkları uygulamada şüphelendikleri 61 JB 855 plakalı otomobili durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan otomobildeki 3 şüpheli, bariyerlere çarparak uygulama noktasından kaçmaya çalıştı.

Ekip aracına da çarpan otomobildeki zanlılar, araçlarının kullanılamaz hale gelmesi üzerine koşarak kaçmaya başladı.

Kovalamacada üstlerindeki esrarı yola atan şüphelilerden 2'si yakalandı, diğeri ara sokaklara girerek izini kaybettirdi.

Şüphelilerin çarptığı ekip aracındaki iki polis, baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerce zanlıların yola attığı esrar ele geçirildi, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Şüphelilerin polis aracına çarptıktan sonra yaya olarak kaçmaya çalışması, bölgedeki akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.