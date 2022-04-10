Polis aracı devrildi: 1 yaralı

Arnavutköy Gazi Fahrettin Paşa Caddesi'nde bu sabah 07.30 sıralarında yaşanan kazada, resmi polis aracı, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi nedeniyle yol kenarına devrildi.

Sürücü polis memuru devrilen ekip otosunun altında kalarak, sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan polis memuru, ambulansla hastaneye kaldırıldı.