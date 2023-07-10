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        İstanbul'da film gibi kovalamaca! Motosikletteki gaspçıların üzerine atladı

        İstanbul'da film gibi bir kovalamaca yaşandı. Beyoğlu'nda meydana gelen olayda bir polis amiri, motosiklet ile kaçan gaspçıların üzerine atladı. Bu sırada yaya olarak kaçmaya çalışan zanlı, arkasında koşan polise ateş etti. Saldırgan kıskıvrak yakalanırken, yaşananlar anbean kaydedildi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2023 - 17:03
        Polis amiri, motosikletteki gaspçıların üzerine atladı!
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        Beyoğlu'nda turistleri hedef alan gasp çetesini yakalamaya çalışan polis amiri, motosiklet ile kaçan şüphelilerin üzerine atladı. Yaya olarak kaçmaya devam eden şüpheli, arkasından koşan polise ateş etti.

        DHA'da yer alan habere göre tabanca tutukluk yapınca polis ölümden döndü. Polise silah doğrultan şüpheli yaşanan kovalamaca sonucu yakalanırken diğer şüpheli kaçtı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, Okmeydanı'nda Cuma günü saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Okmeydanı'nda motosiklet ile gezen silahlı kişilerin olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kasklı iki gaspçıyı yolda kıstırdı.

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        Kaçmaya çalışan gaspçıların arkasından koşan Beyoğlu Asayiş Büro Amiri motosiklet ile kaçan iki kişinin üzerine atladı. İki şüpheli yere düşmesine rağmen kaçmaya devam etti. Şüphelilerden biri, silahını çekip o sırada kendisini takip eden polis amirine ateş açtı.

        Ancak silahın tutukluk yapması üzerine iki gaspçı kaçmaya devam etti. İki şüpheliden polise silah doğrultan Yusuf A., takip sonucu kıskıvrak yakalandı. Kaçan şüpheli Hamza A. ile olaya karışan Şahin Ö.'nün yakalanması için çalışmalar sürüyor. 10'u gasp olmak üzere 14 suç kaydı olan Yusuf A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        POLİS GASPÇILARIN ÜZERİNE ATLADI

        Ellerinde silah ile gasp yapmak için bekleyen şüphelilerin kaçış anları ve polisin gaspçıların üzerine atlaması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, motosiklet ile kaçan iki şüpheliyi durdurmaya çalışan polisin gaspçıların üzerine atlaması görülüyor.

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        2 gaspçı yere düşmesine rağmen koşarak kaçmaya devam ediyor. Daha sonra bir şüpheli ara sokakta yakalanıyor.

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