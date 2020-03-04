Polis Akademisi öğrencileri, İdlib şehitlerini andı - ANKARA



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Polis Akademisi öğrencileri, İdlib şehitlerini anması

Polis Akademisi öğrencileri, İdlib şehitlerini andıANKARA (AA) - Polis Akademisi öğrencileri, İdlib'de rejim unsurlarınca düzenlenen saldırıda şehit edilen askerleri andı.Akademinin Twitter hesabından "BaharKalkanı Harekatı'nı gerçekleştiren kahramanlarımızın yanındayız." başlığıyla paylaşılan videoda, öğrencilerin İstiklal Marşı'nı okumasına yer verildi.İdlib'de hayatını kaybeden şehitlerin fotoğraflarının bulunduğu videoda, şehitlerin isimlerinin tek tek söylenmesine akademi öğrencilerinin "burada" karşılığını verdiği görülüyor.