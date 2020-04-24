Polis adayı geçici kayıtlarında askerlik nedeniyle hak kaybı yaşanmayacak

24 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Polis Akademisi Başkanlığına bağlı eğitim merkezlerine yapılacak polis adayı alımlarında, silah altında bulunması nedeniyle geçici kayıt yaptıramadığını belgeleyenler haklarını kaybetmiş sayılmayacak - Bu adaylar, müracaatları halinde bir sonraki PAEM, POMEM ve PMYO eğitim programı planlamalarına dahil edilecek
Polis Akademisi Başkanlığına bağlı eğitim merkezlerine yapılacak polis adayı alımlarında, silah altında bulunması nedeniyle geçici kayıt yaptıramadığını belgeleyenler haklarını kaybetmiş sayılmayacak.
"Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", "Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", "Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile "Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO) Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, PAEM ile POMEM ve PMYO'lara geçici kayıt için "Askeralma Kanunu"na göre silah altında bulunması nedeniyle müracaat edemediğini belgeleyenler hariç belirtilen süreler içinde müracaat etmeyen adaylar, mazeretleri ne olursa olsun haklarını kaybetmiş sayılacak.
Silah altında bulunduğundan geçici kaydı yapılamayan adaylar, müracaatları halinde bir sonraki PAEM, POMEM ve PMYO eğitim programı planlamalarına dahil edilecek.
Yönetmeliklerde yapılan değişiklikle, PAEM ve POMEM'ler için mezuniyet sıralamasının hesaplanmasında, eğitim başarı puanının oranı yüzden 80'den yüzde 70'e düşürülürken disiplin notunun oranı ise yüzden 20'den yüzde 30'a yükseltildi.
Ayrıca, POMEM adaylarında ve PAEM'in sadece emniyet mensubu olmayan adaylarında aranacak şartlar arasından "Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibarıyla 25 Haziran 2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanununa göre silah altında bulunmamak" şartı da kaldırıldı.
Polis Meslek Yüksekokullarına (PMYO) girişe ilişkin yönetmelikte de yüksekokullara yapılacak başvuruları düzenleyen maddenin "Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğinin bulunmadığı bilgisi" bendi kaldırıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!